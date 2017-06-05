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  4. 05 Haziran 2017 20:24

Marsilya'dan Adebayor'a kanca

Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor için Marsilya'nın ilgilendiği iddia edildi

Marsilya'dan Adebayor'a kanca
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Emmanuel Adebayor, Başakşehir'de kalacak mı? Spor Toto Süper Ligi 2. bitiren Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Togolu golcü için Fransa'dan transfer iddiası geldi.
 
İsmi Galatasaray ile anılan Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılacak olmasının ardından yeni forvet arayışlarını sürdüren Marsilya'da gündeme son gelen isim Adebayor oldu.
 
GEÇEN SEZON DA GÜNDEME GELMİŞTİ
 
Fransız RTL gazetesinde ''Emmanuel Adebayor, Marsilya yolunda'' başlıklı haberde Togolu golcünün geçen sezon da Marsilya'nın gündemine geldiği ancak transferin gerçekleşmediği vurgulandı.
 
33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Başakşehir formasıyla 16 maça çıkarken 7 gol ve 2 asist üretti. 

Sporx

marsilya , başakşehir , adebayor