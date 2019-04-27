Martin Skrtel Trabzonspor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Martin Skrtel sıkıntısı yaşanıyor.

Bordo-mavililere karşı sahaya ilk 11'de çıkan deneyimli stoper, 21. dakikada Hugo Rodallega'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Süper Lig'de bu sezon dördüncü sarı kartını gören Martin Skrtel cezalı duruma düştü. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu 31. haftada Kasımpaşa deplasmanında görev yapamayacak.

Slovak futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla 25'i Süper Lig olmak üzere toplam 38 resmi maçta görev yaptı.

