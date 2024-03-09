Mauro Icardi'den yeni imajıyla ilk paylaşım: Günaydın pembe aslanlar
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için saçlarını pembeye boyatan Mauro Icardi, paylaştığı sosyal medya gönderisiyle dikkat çekti.
Transfer olduğu günden beri saç stiliyle Türkiye'de dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, saçlarını pembeye boyayarak eşi Wanda Nara'nın Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Pembe saçlı Icardi, Rizespor ağlarına da son golü göndererek, 2 maç sonra golle buluştu.
Öte yandan saçlarını pembeye boyayan Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabından ilginç bir günaydın mesajı paylaştı: "Günaydın pembe aslanlar".
Icardi, "Günaydın pembe aslanlar." paylaşımı yaparak şaşırttı.
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