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  4. 15 Şubat 2020 23:20

Max Kruse'den Galatasaray açıklaması!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Max Kruse'den Galatasaray açıklaması!
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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne 2-1 kaybetti. Maçın ardından sarı lacivertlilerin Alman yıldızı Max Kruse açıklamalarda bulundu.

"KÖTÜ BİR SONUÇ ALDIK"

Kötü oynadıklarını kaydeden Alman yıldız, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü bir sonuç aldık, bunu böyle devam ettiremeyiz. Bireysel performansım hakkında konuşmak istemiyorum çünkü bir bir takımız." dedi.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Galatasaray derbisiyle ilgili görüşleri sorulan Kruse, "Daha maç biteli 5 dakika oldu, Galatasaray derbisini düşünemedim. Bu hafta iyi hazırlanarak derbide elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

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