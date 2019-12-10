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  4. 10 Aralık 2019 19:40

Mbappe ve Neymar Galatasaray maçında oynayacak mı? Tuchel açıkladı!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel, Mbappe ve Neymar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Mbappe ve Neymar Galatasaray maçında oynayacak mı? Tuchel açıkladı!
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Tuchel, taraftarlar tarafından merak edilen "Mbappe ve Neymar Galatasaray maçında oynayacak mı?" sorusunu da cevapladı.

"ONLAR İÇİN DE ZOR OLACAK"

"Bizim için oldukça zor bir maç olacak. Şimdiden birinciyiz. Şimdi son maçta da alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz. Galatasaray gibi büyük bir kulüple karşılaşmak zor. Onlar için de zor olacak. Herkes bizden kazanmamızı isterken bu baskıyı hissediyoruz."

MBAPPE VE NEYMAR GALATASARAY MAÇINDA OYNACAK MI?

"Belki biraz rotasyon yapabiliriz. Mbappe ve Neymar büyük ihtimalle oynar. Sonuçta taraftarın önüne iyi bir takım çıkarmalıyız."

"Fazla risk almamıza gerek yok yarın ama bir yandan da çok önemli bir maç çıkartmamız gerekiyor. Herkes oynamak istiyor. Elimizden geldiğince kazanmaya çalışacağız. Antrenmandan sonra doktorlar ve oyuncularla son durumları görüşmemiz gerekiyor."

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