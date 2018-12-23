Mbaye Diagne, Mario Jardel'i geçip Süper Lig tarihine geçti

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Lacivert-beyazlıları galibiyete taşıyan goller Sadiku, Diagne (2) ve Pavelka'dan gelirken Mbaye Diagne, bu sezon oynadığı 17. maçında 20. golünü attı.

Kasımpaşa formasıyla attığı 20 golle Spor Toto Süper Lig'in gol krallığı yarışında zirvede yer alan Mbaye Diagne, yalnızca sayı değil verimlilik bakımından da Lionel Messi (14 gol), Edinson Cavani (10), Neymar (11) gibi yıldız oyuncuları geride bıraktı.

DÜNYA YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI

Süper Lig'deki performansıyla Senegal Milli Takımı'na davet edilen Diagne, bu sezon 76,5 dakikaya bir gol sığdırarak en verimli 10 skorer listesinin 4. sırasında kendisine yer buldu. Barcelona'dan Messi 81,5 dakika, PSG'den Cavani 83,2 dakika, bir diğer PSG'li Neymar da 94,4 dakikada bir ağları sarstı.

SÜPER LİG'DE REKOR KIRDI

Mbaye Diagne, attığı 20 golle Süper Lig tarihinde ilk yarı maçlarında en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını da ele geçirdi. 2000-01 sezonunda 18 gol atan Mario Jardel'i geride bırakan Diagne, bu alanda rekorun sahibi oldu.

'ALTIN AYAKKABI'YI İSTİYOR

Diagne, sezon sonunda Avrupa liglerinde en çok gol atan futbolcuya verilen "Altın Ayakkabı" ödülünü kazanabileceğine inandığını söylemişti. Her şeyin mümkün olduğunu belirten Senegalli yıldız, "Oynayacağımız çok maç var. Bunu konuşmak için oldukça erken. Ancak bu performansımı devam ettirirsem ve aynı şekilde çalışmayı sürdürürsem her şeyin kendi açımdan mümkün olduğuna inanıyorum. Bu ödülü de kazanabileceğime inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

