Mehmet Büyükekşi'den ''VAR'' açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon olarak iyi niyetle çalıştıklarını ve Türk futbolunun marka değerini yükseltmek istediklerini söyledi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bilgilendirme toplantısının ardından, basın mensuplarının ziyareti için kapısını açtığı VAR Sistemi Merkezi'nde konuşan Büyükekşi, başkanlık sürecini, yeni projelerini, hakem konusunu ve beklentilerini paylaştı.

"VAR uygulamasında dünyadaki en iyi birkaç ülkeden biriyiz"

VAR sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mehmet Büyükekşi, "VAR uygulamasında dünyadaki en iyi birkaç ülkeden biriyiz. Ama yeter mi, yetmez. Mutlaka eksiklerimiz olacak. Çünkü insanoğlu her zaman hata yapabilir. Bu hataları da düzelterek gidiyoruz. VAR hakeminin aynı yardımcı hakemler, dördüncü hakem gibi yardımcı hakem olduğunun özellikle altını çizdik.

Çünkü son karar yine orta saha hakeminin. Birkaç kulüp istedi diye VAR sistemi ortadan kaldırılmaz dedim. Herhalde bir anket yapsak takımların yüzde 90'ı VAR sisteminin devam etmesini ister. Çünkü baktığımızda 90 tane pozisyona müdahale edilmiş. 90 tane pozisyonun 85 tanesinde doğru karar verilmiş." ifadelerini kullandı.

"VAR protokolünün doğru uygulanması son derece önemli"

VAR sisteminin hayatlarına girdiğinden beri bazı konuların kamuoyu tarafından ya yeteri kadar bilinmediğini ya da yanlış bilindiğini vurgulayan Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü, "Biz bu eksikliği giderebilmek için güzel bir sunum hazırladık. MHK başkan vekilimiz sayın Murat Ilgaz o sunumu gerçekleştirdi. UEFA ve FIFA tarafından kabul edilen ve IFAB tarafından belirlenen bir VAR protokolü var. Bu VAR protokolünün doğru uygulanması son derece önemli. Bizim ana ilkemiz ve UEFA'nın tavsiye ettiği 'minimum müdahale maksimum fayda' prensibinden yola çıkarak eskiye göre VAR protokolü sınırlarına çekerek uygulamaya başladık."

"Son karar yine orta saha hakeminin"

VAR odalarını tüm basın mensuplarının gözetimine açtıklarını vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti, "Burada hedef şu; hem sizlerin bu işleri çok iyi bir şekilde görmesi, ki VAR nerede müdahale eder, nerede etmez...İşte ceza sahası içindeki faullerin penaltı olup olmadığı, pozisyonun gol olup olmadığı, kırmızı kart olayları ve yanlış oyuncu cezalandırılması gibi 4 tane sistemde müdahale ettiğinin, onun dışında müdahale etmediğinin, maçı esas yöneten orta hakemin asıl sorumlu olduğunun, VAR hakeminin aynı yardımcı hakemler, dördüncü hakem gibi yardımcı hakem olduğunun özellikle altını çizdik.

Çünkü son karar yine orta saha hakeminin. Demo yaptırarak, bir takım spekülasyonlara sebep olan ofsayt çizgisi çekme, burada ofsayt çizgisini basın mensuplarımıza çektirerek ve bazı yine yanlış anlamalara sebep veren çizgilerin perspektife girmesi gibi, sanki çizgi yanlış çekiliyormuş gibi algı yaratılması, bunların önüne geçebilmek için bu çalışmayı yaptık."

"Hedefimiz futbolun marka değerini artırabilmek"

AA'ya konuşan Mehmet Büyükekşi, "Hedefimiz futbolun marka değerini artırabilmek ve futbolu hakem hatalarından çok özellikle gençlerin, kadınların, çocukların, ailelerin izleyebilmesini sağlamak. Hakem hatalarından çok, futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir ortamı yaratabilmek." açıklamasında bulundu.

"Hem güveni hem şeffaflığı aşılamak açısından bunu yaptık"

Mehmet Büyükekşi, ilk günden beri, ana ilkelerinin, güven, eşitlik, adalet ve şeffaflık olduğunu söylediğini de vurgulayarak, "Hem güveni hem şeffaflığı aşılamak açısından bunu yaptık. Salı günü de aynı uygulamayı, Süper Lig ve 1. Lig kulüp başkanlarımız, teknik direktörlerimiz ve kaptanlarımız için yapacağız, onları davet ettik. Bu bitti mi? Bitmeyecek. Bundan sonra da, maç olmadığı günlerde, gerek basın mensupları, gerekse başkanlarımız, gerekse yöneticiler veya futbolcular randevu alarak, bir hakemimiz eşliğinde demo yaparak bunların hepsini deneyebilecek, görebilecek, şeffaf bir şekilde bilgilenecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha iyi olabilmek için en önemli yol eğitim"

Her zaman daha iyisini yapmaya çalıştıklarını anlatan Büyükekşi, "Mükemmeli bulmamız lazım, biz de gece gündüz onun için çalışıyoruz. Her zaman toplantılar yapıyoruz. MHK ile görüşüyoruz. Hakemlerimizle görüşeceğim önümüzdeki günlerde. Daha iyi olabilmek için en önemli yol eğitim. Eğitime de ağırlık vermemiz gerekiyor. Eğitimle bu işi çok daha güzel bir hale getirmemiz gerekiyor. Bugün de bu çalışmanın başarılı olduğunu düşünüyorum. İnşallah randevu sistemiyle bundan sonraki günlerde de gelen misafirlerimize kapımız açık. Maç olmadığı günler, salı, çarşamba, perşembe günleri bu uygulama devam edecek." dedi.

"Bunların gündeme gelmesi daha kolaycılık oluyor"

Büyükekşi, yenilikçi çalışmalarından çok VAR'daki hakem hatalarının daha çok konuşulduğunun hatırlatılması üzerine, şunları söyledi, "Tabii ki buradaki en önemli konulardan bir tanesi; bazı kulüplerimiz maç kazanıyor, bazı kulüplerimiz maç kaybediyor. Bizim ana hedefimiz futbol kalitesinin, futbol taktiklerinin, oyuncuların, teknik direktörlerin yaptığı hamlelerin konuşulması.

Hakemin daha sonra konuşulması. Türkiye'de maalesef bazı kanallarda, 'bir pozisyonu 10 dakika, 20 dakika öne al, geriye al, şu kameradan bakayım' gibi konuşuluyor. Hiçbir zaman hakemin öyle bir süresi de yok. O saniye içerisinde, o andaki psikolojiyle karar veriyor. Bunların gündeme gelmesi daha kolaycılık oluyor."