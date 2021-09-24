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Messi'den kötü haber

Messi'den kötü haber

Messi, sakatlığı nedeniyle yeni takımı Paris Saint-Germain'nin Montpellier ile yarın oynayacağı lig maçında da görev alamayacak. Kaynak: PSG'ye Messi'den kötü haber

Paris Saint-Germain'den yapılan açıklamada, tedavisine devam edilen 34 yaşındaki oyuncunun bugün düz koşulara başladığı ve yarınki Montpellier maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan Messi, takımının hafta içi Metz ile oynadığı lig maçının ardından sakatlığı nedeniyle ikinci kez üst üste sahada yer alamayacak.

Arjantinli futbolcu, son olarak PSG ile Olympique Lyon arasındaki 6. hafta maçında forma giyerken, mücadelenin 76. dakikasında oyundan çıkarılmıştı.

Etiketler messi psg
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