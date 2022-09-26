Mesut Özil ikinci kez baba oldu
Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan yıldız futbolcu Mesut Özil ikinci kez baba oldu.
Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan yıldız futbolcu Mesut Özil ikinci kez baba oldu.
Yıldız futbolcu mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Özil ailesi, yeni üyelerine "Ela" ismini verdi.
"Allah’a şükürler olsun sağ sağlım dünyaya geldin güzel kızımız Ela..."
Welcome to the world our little princess Ela❤️🤲🏼 pic.twitter.com/akCu7bZkH2— Mesut Özil (@M10) September 26, 2022
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