Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan yıldız futbolcu Mesut Özil ikinci kez baba oldu.

Yıldız futbolcu mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Özil ailesi, yeni üyelerine "Ela" ismini verdi.

"Allah’a şükürler olsun sağ sağlım dünyaya geldin güzel kızımız Ela..."

Welcome to the world our little princess Ela❤️🤲🏼 pic.twitter.com/akCu7bZkH2