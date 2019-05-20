SON DAKİKA
KILIÇDAROĞLU'NUN DOKUNULMAZLIK DOSYASI TBMM'DE
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 20 Mayıs 2019 10:27

Mevlüt Erdinç durdurulamıyor

Antalyaspor'da bu sezon forma giydiği 23 maçta 11 gol atan Mevlüt Erdinç, bu gollerin 7'sini son 6 maçta kaydetti.

Mevlüt Erdinç durdurulamıyor
A+ A-

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da son haftalarda performansını artıran golcü futbolcu Mevlüt Erdinç golleriyle taraftarı sevindirdi. Bu sezon Süper Lig'de 23 maçta kırmızı beyazlı formayı giyen Mevlüt Erdinç, karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Golcü futbolcu bu maçlarda 11 defa fileleri havalandırıp, 3 de gol pası verdi. Son 6 haftada 7 gole adını yazdıran Mevlüt Erdinç, Evkur Yeni Malatyaspor ile Akhisarspor karşılaşmalarında ikişer gol attı. Golcü futbolcu son 6 haftada sadece Bursaspor maçında rakip fileleri havalandıramadı.

Antalyaspor , mevlut erdinc , Spor Toto Süper Lig
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM