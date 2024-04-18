  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcu oldu

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcu oldu

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcu oldu
Güncelleme:

Milli yıldız Yusuf Yazıcı, attığı 12 golle Lille tarihinin Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcusu oldu.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı tarihe geçti.  Kariyerine Fransa'nın Lille takımında devam eden Yusuf Yazıcı attığı 12 golle Lille tarihinin Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcusu oldu.

Yazıcı, UEFA Konferans Ligi'nde Aston Villa karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı. 

Yazıcı bu sezon 11 gol 3 asistlik performans sergiledi. 

Etiketler Yusuf Yazıcı milli futbolcu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu nasıl torun? 80 yaşındaki anneannesini öldüresiye dövdü Bu nasıl torun? 80 yaşındaki anneannesini öldüresiye dövdü Yaşasın; iyi insanlar hala yaşıyormuş: 100 bin TL'lik unutkanlık böyle bitti Yaşasın; iyi insanlar hala yaşıyormuş: 100 bin TL'lik unutkanlık böyle bitti Güpegündüz kanlı saldırı kamerada Güpegündüz kanlı saldırı kamerada IMF'nin Dolar kuru ve enflasyon tahminleri açıklandı IMF'nin Dolar kuru ve enflasyon tahminleri açıklandı Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı, bırakmıyor Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı, bırakmıyor Tokat'ta korkutan deprem: Eğitime 1 gün ara verildi Tokat'ta korkutan deprem: Eğitime 1 gün ara verildi Taciz iddiasıyla dövülen uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı Taciz iddiasıyla dövülen uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı Mevduat faizi bir yılda 2'ye katlandı: İşte güncel faiz oranları Mevduat faizi bir yılda 2'ye katlandı: İşte güncel faiz oranları Pişman olana ceza yok: Gelir beyan etmeyen mükellef sayısı belli oldu Pişman olana ceza yok: Gelir beyan etmeyen mükellef sayısı belli oldu Türkiye'nin ikinci elde en hızlı satılan otomobilleri belli oldu Türkiye'nin ikinci elde en hızlı satılan otomobilleri belli oldu