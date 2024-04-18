Milli futbolcu Yusuf Yazıcı Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcu oldu

Milli yıldız Yusuf Yazıcı, attığı 12 golle Lille tarihinin Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcusu oldu.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı tarihe geçti. Kariyerine Fransa'nın Lille takımında devam eden Yusuf Yazıcı attığı 12 golle Lille tarihinin Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcusu oldu. Yazıcı, UEFA Konferans Ligi'nde Aston Villa karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı. Yazıcı bu sezon 11 gol 3 asistlik performans sergiledi.