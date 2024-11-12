A Milli Takım kadrosuna iki yeni isim

A Milli Takım kadrosundan Ferdi Kadıoğlu çıkarılırken Eren Dinkci ve Yasin Özcan kadroya dahil edildi.

UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

KADROYA İKİ YENİ İSİM

Açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Eren Dinkci ve Yasin Özcan'ın kadroya dahil edildiği duyuruldu.

TFF'nin açıklaması'nda şu ifadelere yer verildi, "UEFA Uluslar Ligi’ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri’de Galler’i ağırlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya’nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

FERDİ KADIOĞLU'NUN SAKATLIĞI

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle en az 1 forma giyemeyecek.

Milli futbolcunun ameliyat olması gerekirse bu süre iki aya çıkacak.

25 yaşındaki futbolcu Premier Lig'de Brighton'ın son oynadığı Manchester City maçında forma giyememişti.

A MİLLİ TAKIM'IN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

UEFA Uluslar B Ligi'nde 4. grupta A Milli Takım son iki maçında sırasıyla Galler ve Karadağ'la karşılaşacak.

Türkiye, 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak. Milli Takım, 19 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ'a konuk olacak.

Gruptaki dört maç sonunda A Milli Takım topladığı 10 puanla ilk sırada yer alıyor.