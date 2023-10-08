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  5. A Milli Takım'da Ozan Kabak kadro dışı kaldı! Yerine gelen isim belli oldu

A Milli Takım'da Ozan Kabak kadro dışı kaldı! Yerine gelen isim belli oldu

A Milli Takım'da Ozan Kabak kadro dışı kaldı! Yerine gelen isim belli oldu
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A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak, sakatlığından nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ozan Kabak'ın yerine Trabzonspor forması giyen Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi.

EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da toplanacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Werder Bremen ile Hoffenheim'ın karşı karşıya geldiği mücadelede omzundan sakatlanan Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı. Ozan Kabak'ın yerine ise Trabzonspor forması giyen Rayyan Baniya kadroya dahil edildi. İlk kez milli takım daveti alan 24 yaşındaki futbolcu, bu akşam İstanbul'da başlayacak kampta yerini alacak.  

A Milli Takım'da Ozan Kabak kadro dışı kaldı! Yerine gelen isim belli oldu - Resim : 1

DHA

Etiketler ozan kabak a milli futbol takımı reyyan baniya
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