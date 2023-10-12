A Milliler Hırvatistan'dan lider olarak dönüyor

A Milli Futbol Takımımız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda mağlup ederek maç fazlasıyla grup liderliğine yükseldi. Millilerin golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Milli Takım, EURO 2024'e katılma yolunda kritik bir galibiyete imza attı. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan’ı 1-0 mağlup etti.

Yeni teknik direktör Montella yönetiminde ilk maçında galibiyet kazanan A Milli Takım bu galibiyetle EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda liderlik koltuğuna oturdu.

Müsabakada ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Grubun diğer maçında ise Letonya, Ermenistan'ı 2-0 yendi. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise yedinci maç gününü bay geçti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri karşılaşmayı tribünden takip etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Kerem’in pasında topla buluşan Barış Alper’in sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Livakovic gole izin vermedi.

9. dakikada sağ kanattan Barış Alper’in pasında ceza sahası içinde Kerem’in gelişine vuruşunda kaleci Livakovic topu kornere çeldi.

13. dakikada Uğurcan’ın savunmanın arkasına gönderdiği pasla buluşan Kerem’in kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Livakovic gole izin vermedi.

30. dakikada Salih Özcan’ın orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Barış Alper, kaleci Livakovic’in önde olduğunu görerek ceza sahası dışı sağ çaprazdan aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

54. dakikada sol kanattan Kerem’in pasında Barış Alper'in penaltı noktasına yakın bir noktadan yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

62. dakikada Kerem’in sol kanattan ortasında arka direkte İrfan Can’ın kafa vuruşu kaleci Livakovic’te kaldı.

81. dakikada sağ kanattan Majer’in ortasında Petkovic’in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

90. dakikada hakem Anthony Taylor, ceza sahası içinde Hakan’ın eline top çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Taylor, penaltıyı iptal etti.