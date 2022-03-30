A Milliler, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu

Konya'da son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turu maçında Portekiz'e yenilen millilerimiz, Dünya Kupası hayallerini veda etmişti. Son Avrupa Şampiyonu İtalya da aynı turda Kuzey Makedonya'ya yenilerek Dünya Kupası'na katılma hakkını kaçırmıştı.

Dünya Kupası'na katılan takımların belli olacağı günde millilerimiz Konya'da İtalya ile hazırlık maçına çıktı. Karşılıkla ataklara sahne olan maç 3-2 İtalya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın 4. dakikasında Cengiz Ünder Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi. Rakip ceza sahasına topla giren tecrübeli oyuncu net bir vuruşla kaleciyi mağlup etti.

Maçta dakikalar 35'i gösterdiğinde Bryan Cristante bulduğu boşlukta serbest vuruştan gelen topla buluşuyor ve yere doğru yaptığı kafa vuruşuyla sol direğin dibinden topu ağlara gönderiyor. Skor 1-1 oldu.

Golden 4 dakika sonra Sandro Tonali ceza sahası içindeki mücadeleden sonra topu Giacomo Raspadori ile buluşturdu ve oyuncu bekletmeden yerden yaptığı vuruşla topu kalenin ortasından ağlara gönderdi. Bu vuruşla skor 2-1'e geldi.

Maçın 75. dakikasında golü atan oyuncu Giacomo Raspadori, Cristiano Biraghi tarafından kendisine gönderilen ara pasta topla buluştu ve ceza sahası içinde akıl dolu bir hareketle topu sol alt köşeden ağlara gönderdi. İtalya 3-1 öne geçti.

Milli Takım'ın golcü oyuncusu Serdar Dursun, karşılaşmanın 85. dakikasında sahneye çıktı. Topu ağlara gönderen golcü futbolcu durumu 3-2'ye getirdi.

İTALYA İLE 15'İNCİ KEZ

A Milli Takım, Konya Büyükşehir Stadı'nda İtalya ile 15'inci kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar; bugüne kadar İtalya ile karşılaştığı 14 maçın 10'unu kaybederken 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. A Milli Takımı, İtalya ile son olarak EURO 2020'nin açılış maçında karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Ay- yıldızlılar, İtalya karşılaşmasıyla birlikte 604'üncü kez sahaya çıktı. Milliler, 99 yıllık tarihinde 327'si resmi, 276'sı özel 603 maçta biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet aldı. 144 kez sahadan beraberlikle ayrılan Türkiye, 229 kez ise rakiplerine mağlup oldu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve İtalya A Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, bir kez daha rakip oldu. 1990-91 sezonu Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1'inci Tur'unda Kuntz'un formasını giydiği Kaiserslautern, Mancini'nin formasını terlettiği Sampdoria ile eşleşti. Alman ekibi 19 Eylül 1990 tarihinde oynanan ilk karşılaşmayı Kuntz'un attığı golle 1-0 kazandı. 3 Ekim 1990 tarihinde oynanan ve Sampdoria'nın 2-0 kazandığı ikinci maçta ise Mancini bir gol kaydetti ve İtalyan ekibi tur atladı. İlk maçta Kaiserslautern'in kaptanlığını Kuntz, Sampdoria'nın kaptanlığını ise Mancini üstlenmişti.

A Milli Futbol Takımı, Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile 6'ncı maçına çıktı. Kuntz yönetiminde geride kalan 5 maçta; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden milliler, rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde 6 gole engel olamadı.

MİLLİ TAKIM KAPTANI HAKAN ÇALHANOĞLU

A Milli Takım'da Burak Yılmaz'ın, Portekiz maçı sonrası milli takım kariyerine son vermesinin ardından kaptanlığı Hakan Çalhanoğlu üstlenti. Yine ilk 11'de Burak Yılmaz'ın yerine Enes Ünal forma giydi.

İtalya karşılaşmasında, taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı. Stadyum girişinde milli takımı karşılayan taraftarlar, oyunculara destek oldu. Öte yandan Konya'da 7'nci kez sahaya çıkan milliler, bin 26 gün sonra Konya'da bir maç oynadı. Karşılaşma öncesinde tribün koltuklarına Türk bayrağı bırakıldı. Ay-yıldızlılar, Konya'da son olarak EURO 2020 elemelerinde 8 Haziran 2019 günü son dünya şampiyonu Fransa ile karşı karşıya gelmiş ve rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.