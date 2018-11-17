A Milliler yine kayıp: Türkiye : 0 - İsveç : 1

UEFA Uluslar Ligi Grupları'nda B Ligi 2. Grup 5. hafta mücadelesinde İsveç'i konuk eden A Milli Futbol Takımımız Konya'da mücadeleden 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. İsveç'e galibiyetini getiren golü 70'inci dakikada Granqvist penaltıdan kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. ve son maçında konuk ettiği İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düştü.

Maça çok hızlı başlayan Ay-Yıldızlılarımız, henüz 1. dakikada Cengiz Ünder'in sert şutunda Olsen'i geçemedi. 7'de bu kez Hakan Çalhanoğlu topu üstten auta gönderdi.

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde yüreğimiz ağzımıza geldi. Sinan Bolat'ın ceza sahasında elinde kaçırdığı topta savunmamız araya girerek golü önledi. 27'de Yunus Mallı çok net pozisyonda topu dışarı gönderdi.

İlk yarıda Hakan Çalhanoğlu ile iki net fırsat daha yakalayan Milliler, maçın yıldızı Olsen'i geçemedi ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda Milliler yine gol arayışını sürdürdü. Ay-Yıldızlılarımız, kalesinde devleşen Olsen'i geçemezken, İsveç yakaladığı en önemli gol pozisyonunda penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Granqvist topu ağlara göndererek İsveç'i 1-0 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda millilerimiz çabası sonuç vermedi ve maç 1-0 sona erdi. Bu sonuçla Türkiye C Ligi'ne düştü.

İLK YARI

1. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında, ceza sahası dışında bulunan Cengiz Ünder'in şutunda, kaleci Olsen topu kornere çeldi.

7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

26. dakikada Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Yunus Mallı'nın kaleci Olsen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutta, meşin yuvarlak auta gitti.

44. dakikada Cenk Tosun topu, ceza sahası içindeki Hakan Çalhanoğlu'na indirdi. Hakan'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Olsen, meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Serdar Aziz ısınırken sakatlandı

A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ile yaptığı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. karşılaşması öncesinde ısınırken sakatlanan Serdar Aziz, ilk 11'den çıkarıldı. Karşılaşma öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan Serdar'ın ısınma esnasında kasığında ağrı hissetmesi üzerine Kaan Ayhan ilk 11'e dahil edildi. Milli takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ile yaptığı son maçın ilk 11'ine göre iki değişiklikle İsveç maçına çıktı. Oğuzhan Özyakup'un yerine Yunus Mallı, sakatlanan Serdar Aziz yerine ise Kaan Ayhan ilk 11'de forma giydi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu tribünden izledi

Konya'da oynanan Türkiye-İsveç karşılaşmasını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti.

Bakan Kasapoğlu karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile izledi.

Tribünler tamamen doldu

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nın tribünleri karşılaşma öncesinde tamamen doldu. Stadın çatısına 45 Türk bayrağı asılırken, seyirciler için de koltuklara 42 bin Türk bayrağı bırakıldı. Stadın dışındaki aydınlatma direklerinde de 50 Türk bayrağı kullanıldı. Yaklaşık 150 İsveçli taraftar da takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.

A Milli Takım'a coşkulu karşılama

A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Ay-yıldızlı ekibi "Türkiye" tezahüratlarıyla karşılayan yüzlerce taraftar, kırmızı-beyaz meşale yaktı.

Konya'da geniş güvenlik önlemi

Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynandığı stat ve çevresi ile kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Stat ve çevresinde 3 bin polis görevlendirilirken, stada giren futbolseverler de detaylı üst aramasından geçirildi.