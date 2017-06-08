''Arda'yı linç etmek istiyorlar''

Arda'nın uçakta yaşadığı olay bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Herkesin hedef tahtasındaki Arda Turan’ın annesi bu konuda ne düşünüyordu. Bunu öğrenmek için Yüksel Hanım’ı telefonla aradım. Arda’nın bitirilmek istendiğini ileri süren ve konuşurken göz yaşlarına hakim olamayan Yüksel Turan, şunları söyledi:

“Arda son derece iyi ve normalde kimseyi kırmamaya özen gösteren biri. Bu ülkede hiçbir futbolcunun elde edemediği başarıları yakaladı,

şimdi bedelini ödüyor. Toplu bir linç kampanyası ile oğlumu bitirmeye uğraşıyorlar! Son bir yılda oğlum ile ilgili o kadar asılsız şey yazılıp söylendi ki, bunlara tepkisiz kalmak zor. “

“Oğlum bu ülkenin milli takımı için elinden gelen her şeyi yapıp Ay-yıldızlı formaya hizmet etti. Buna rağmen oğlum ile uğraşıyorlar. Uçaktaki olaylara ben de çok üzüldüm. Arda’yı bu kadar strese sokan olayların geçmişine de bakmak lazım. Arda’nın Bilal Meşe ile barışıp yine milli takıma hizmet edeceğine inanıyorum.”

“Arda normal hayatında büyüklerine karşı çok saygılıdır ve aralarında geçen gerginliğe rağmen bu güne kadar evde Fatih Terim ile ilgili kötü bir şey söylediğine de şahit olmadım. Arda şu anda Barcelona’nın mukaveleli futbolcusu.. Eğer kulübü ile bir sorun yaşarsa futbol hayatına yine yurt dışında devam eder.”