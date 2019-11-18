Arnavutluk 0 - 2 Fransa

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde H Grubu karşılaşmaları tamamlandı.

Arnavutluk'a konuk olan Fransa, 9. dakikada Corentin Tolisso, 31. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0 galip geldi.

Bu sonucun ardından Fransa grubu 25 puanla lider bitirirken, 23 puan toplayan A Milli Takımımız ikinci sırada yer aldı.

Grubun bir diğer maçında ise İzlanda deplasmanda Moldova'yı 17. dakikada Birkir Bjarnason, 65. dakikada Gylfi Sigurdsson'un kaydettiği gollerle 2-1 yendi. Ev sahibi takımın tek golü, 56. dakikada Nicolai Milinceanu'dan geldi.



