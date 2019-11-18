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  5. 18 Kasım 2019 00:50

Arnavutluk 0 - 2 Fransa

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yenerek grubu lider tamamladı.

Arnavutluk 0 - 2 Fransa
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Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde H Grubu karşılaşmaları tamamlandı.

Arnavutluk'a konuk olan Fransa, 9. dakikada Corentin Tolisso, 31. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0 galip geldi.

Bu sonucun ardından Fransa grubu 25 puanla lider bitirirken, 23 puan toplayan A Milli Takımımız ikinci sırada yer aldı.

Grubun bir diğer maçında ise İzlanda deplasmanda Moldova'yı 17. dakikada Birkir Bjarnason, 65. dakikada Gylfi Sigurdsson'un kaydettiği gollerle 2-1 yendi. Ev sahibi takımın tek golü, 56. dakikada Nicolai Milinceanu'dan geldi.

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Fransa , Futbol , arnavutluk , euro 2020 , Arnavutluk - Fransa
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