Finlandiya - Türkiye: 2-2

İzlanda karşısında alınan 3-0’lık yenilgi sonrasında 2018 Dünya Kupası’na katılma şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, Finlandiya deplasmanında prestij maçına çıktı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 57. dakikasında Cenk Tosun’un attığı golle Türkiye 1-0 öne geçti. Bu şut maçtaki ilk isabetli şut olarak kayıtlara geçti.

Oğuzhan Özyakup’la iki net gol fırsatından yararlanamayan Milliler, 76. dakikada Paulus Arajuuri’nin golüne engel olamayınca skor 1-1’e geldi.

Finlandiya’nın 81. dakikada attığı gole ofsayt gerekçesiyle sayılmazken 83’te yine Cenk Tosun sahneye çıktı ve ceza sahasına girer girmez köşeye yaptığı vuruşla skoru 2-1’e getirdi.

Ancak ev sahibi Finlandiya’nın atakları karşısında savunma yapmakta zorlanan Milliler, 88. dakikada Pohjanpalo’nun golüne engel olamayınca skor 2-2’ye geldi.

Bu sonuçla Türkiye grubu 15 puanla 4. sırada tamamlarken Finlandiya 9 puanla 5. sırada yer aldı.

KAPTAN SELÇUK İNAN



A Milli Futbol Takımı'nın, Finlandiya ile oynadığı maçta sahaya Selçuk İnan kaptan olarak çıktı.



Arda Turan'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılması, Emre Belözoğlu ve Mehmet Topal'ın da yedek kulübesinde yer alması nedeniyle kaptanlık pazubandını Selçuk İnan taktı.



YILDIRIM DEMİRÖREN TRİBÜNDEN İZLEDİ



Finlandiya ile Türkiye arasında Veritas Stadı'nda oynanan mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören de tribünden izledi.



TFF Başkan Vekili Ali Dürüst ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında yer aldı.



FİNLANDİYA'DA 5 DEĞİŞİKLİK



Finlandiya Teknik Direktörü Markku Kanerva, son oynadıkları Hırvatistan maçının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.



Ojala, Granlund, Skrabb, Sparv ve Hamalinen'in yerine, Vaisanen, Lam, Lod, Pirinen ve Pukki'ye ilk 11'de şans verdi.