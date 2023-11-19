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Galler - Türkiye maçının hakemi belli oldu

Galler - Türkiye maçının hakemi belli oldu
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A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile deplasmanda oynayacağı UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçının hakemi belli oldu.

Cardiff kentinde bulunan Cardiff City Stadyumu'da 21 Kasım Salı günü oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matosa olacak. Müsabakada Nejc Kajtazovic VAR, Alen Borosak ise AVAR olarak görev yapacak.

DHA

Etiketler galler türkiye hakem
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