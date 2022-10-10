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Milli Takım'ın EURO 2024 fikstürü belli oldu

Milli Takım'ın EURO 2024 fikstürü belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri fikstürü açıklandı. Ay-yıldızlı ekibin, D Grubu'nda oynayacağı karşılaşmalar 25 Mart 2023'te başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek.

Gruptaki ilk müsabakasında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan milliler, ardından 28 Mart'ta Hırvatistan'ı ağırlayacak. Milli takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak. Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan milli takım, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.

Türkiye'nin 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki maç programı şu şekilde;

25.03.2023  20.00 Ermenistan-Türkiye

28.03.2023  21.45 Türkiye-Hırvatistan

16.06.2023  21.45 Letonya-Türkiye

19.06.2023  21.45 Türkiye-Galler

08.09.2023  21.45 Türkiye-Ermenistan

12.10.2023  21.45 Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023  21.45 Türkiye-Letonya

21.11.2023  22.45 Galler-Türkiye

Etiketler euro 2024 fikstür
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