Şenol Güneş'ten ''istifa'' iddialarına yanıt

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'yi puansız kapatmamızın ardından istifa edip etmeyeceğine ilişkin soruya bu yanıtı verdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'yi puansız kapatmamızın ardından tarihi hezimetle ilgili gelen soruya yanıt verdi. Güneş, Şu an istifa edip etmeme gibi bir düşüncem yok. Bunun hesabı yapılır. Bu hesap yönetime veya kamuoyuna verilir. Ben yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Yoksa medya, personel, yönetim herkes sorumlu. Bu sorumluluğun karşılığı işi bırakıp kaçmak mıdır yoksa çalışmak mıdır, siz daha iyi bilirsiniz." ifadelerini kullandı.