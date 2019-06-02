Türkiye 2 - 0 Özbekistan

A Milli Takımımız özel maçta Antalya'da Özbekistan ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Millilerimiz, 7. dakikada gole yaklaştı ancak Enes Ünal'ın vuruşunda kaleci Suyunov gole izin vermedi. 11'de ise Özbekistan atağında Musaev'in şutu yandan dışarı gitti.

Dakikalar 17'yi gösterdiğinde İrfan Can'ın ortasında kafayı vuran Zeki Çelik, A milli takımımızı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı tek golle sona erdi.

Ay-Yıldızlılarımız ikinci devrede de oyunun kontrolünü elinde bulundurdu. 56'da Ömer Ali'nin pasında Enes Ünal'ın vuruşunu Suyunov kornere çeldi. Oğuzhan'ın ortasında Kenan kafayı vurdu. Suyunov'un çeldiği topu önünde bulan Zeki Çelik maçtaki ikinci golünü atarak durumu 2-0'a getirdi.

Maçın 90. dakikasında kazanılan penaltıyı İrfan Can Kahveci gole çeviremedi ve millilerimiz mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu galibiyetle Şenol Güneş'le çıktığı 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Milliler daha önce EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı ise 4-0 yenerken, özel maçta ise Yunanistan'ı 2-1 mağlup etmişti.

Türkiye: 2 - Özbekistan: 0

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)

Türkiye: Sinan Bolat, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Emre Taşdemir, Dorukhan Toköz (Dk. 82 Deniz Türüç), Efecan Karaca (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner), Oğuzhan Özyakup (Dk. 65 Abdülkadir Ömür), İrfan Can Kahveci (Dk. 90+1 Emre Belözoğlu), Yunus Mallı (Dk. 46 Kenan Karaman), Enes Ünal (Dk. 65 Ozan Tufan)

Özbekistan: Suyunov, Khashimov, Krimets, Ismailov, Sayfiyev, Hamrobekov, Musayev (Dk. 60 Urunov), Akhmedov, Roziyev (Dk. 71 Ibragimov), Masharipov, Shomurodov (Dk. 71 Abdukholikov)

Goller: Dk. 17 ve 57 Mehmet Zeki Çelik (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 36 Dorukhan Toköz (Türkiye)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

7. dakikada ani gelişen Türkiye atağında, Yunus Mallı'nın pasında altıpas içinde sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Enes Ünal'ın vuruşunda kaleci Suyunov meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakikada Akhmedov'un defans arkasına attığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Musayev'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

17. dakikada Türkiye karşılaşmada öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Mehmet Zeki Çelik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

28. dakikada ceza sahasına uzak mesafede kazanılan serbest vuruşu kullanan Akhmedov'un kaleye sert şutunda, kaleci Sinan Bolat yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

32. dakikada Akhmedov'un sol kanattan ceza sahasına ortasında, Ismailov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

52. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşa Enes Ünal'ın yerden vuruşunda, defansa da çarpan meşin yuvarlak yan kale direğinin dibinden kornere çıktı.

56. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasında topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Suyunov'un müdahalesiyle kornere gitti.

57. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Kenan Karaman'ın vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Suyunov müdahale etti. Dönen topu iyi takip eden Mehmet Zeki Çelik, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

68. dakikada Dorukhan Toköz'ün ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Suyunov'da kaldı.

74. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, top kaleci Suyunov'un müdahalesiyle oyun alanına döndü.

76. dakikada Ömer Ali Şahiner'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90. dakikada Türkiye penaltı kaçırdı. 89. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahasında Ismailov tarafından düşürülmesiyle hakem Srdjan Jovanovic penaltı noktasını gösterdi. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Suyunov, yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

MAÇTAN NOTLAR

Hazırlık maçında Özbekistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, Yunanistan ile yapılan mücadeleye göre 10 değişiklikle sahada yer aldı. Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşmada A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan'la 30 Mayıs'ta yapılan hazırlık maçının ilk 11'inde yer alan futbolculardan sadece Çağlar Söyüncü'yü Özbekistan karşısında 11'de görevlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, Özbekistan karşısında ilk 11'i Sinan Bolat, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Emre Taşdemir, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Oğuzhan Özyakup, İrfan Can Kahveci, Yunus Mallı ve Enes Ünal'dan oluşturdu. Milli takımda Uğurcan Çakır, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu kadroda yer almadı. Ay-yıldızlı ekipte Oğuzhan Özyakup sahaya takım kaptanı olarak çıktı.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU MAÇTA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye-Özbekistan milli maçını statta izledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, karşılaşmayı, yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Özbekistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Sanat Sharipov ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'yla beraber takip etti.

CUPER'E TÜRK MİLLİ TAKIMI FORMASI

Maçtan önce A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve A Milli Takım kaptanlarından Emre Belözoğlu, konuk milli takımın teknik direktörü Hector Cuper'e, üzerinde ismi yazılı Türk Milli Takımı forması hediye etti.

TARAFTARLARA TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI

Stat dışındaki etkinlik alanlarında ve stat içinde futbolseverlere Türk bayrakları dağıtıldı. Özbekistan karşılaşması öncesinde Milli Takım Taraftar Kulübü, çeşitli etkinlikler düzenledi. Bahçeşehir Okulları Stadı önündeki alanda kurulan sahnede çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.



