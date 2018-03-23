Türkiye - İrlanda: 1-0

A Milli Takımımız, yeni formalarıyla çıktığı 2018 yılının ilk hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup etti.

Antalya'da oynanan maça Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Gökhan Gönül, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Cenk Tosun 11'i ile başlayan Ay yıldızlılar, maça da hızlı başladı.



Ancak ilk yarıda beklenen gol gelmeyince devre 0-0 sona erdi. Millilerin aradığı gol ise 52. dakikada geldi. Yusuf Yazıcı'nın soldan ortasına iyi bir tek vuruş çıkaran Mehmet Topal, galibiyeti getiren isim oldu.

A Milli Takımımız sıradaki hazırlık maçında 27 Mart'ta Karadağ ile karşılaşacak.