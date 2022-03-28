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  4. Milli Takım'da İtalya maçı öncesi sakatlık şoku: 3 futbolcu...

Milli Takım'da İtalya maçı öncesi sakatlık şoku: 3 futbolcu...

Milli Takım'da İtalya maçı öncesi sakatlık şoku: 3 futbolcu...

Abdülkadir Ömür, Serdar Aziz ve Yusuf Yazıcı, sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

İtalya maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. A Milli Takım'da Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Serdar Aziz, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Portekiz maçı sonrası milli takımı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz da, daha önce kamptan ayrılmıştı.

A Milli Takım, İtalya ile salı günü saat 21.45'te Konya'da karşılaşacak.

Etiketler milli takım futbolcu futbol a milli takım
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