Modric'in kullandığı telefon sosyal medyayı salladı

Yıllık 10 milyon euro kazanan Hırvat oyuncunun, FIFA yılın futbolcusu ödülünün sahibi olduğu gecede Iphone 5S kullandığı görüldü. Yıldız futbolcunun kullandığı eski model telefon üst model meraklılarını bir hayli şaşırttı.



Real Madrid'de 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, Hırvatistan'la Dünya Kupası'nda finale çıkan Luka Modric, geçtiğimiz günlerde Ballon d'or ödülünü kazanmıştı.



Son yıllarda ödüle ambargo koyan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geride bırakan Hırvat yıldız, yüzde 29 oy toplamıştı.



Kısa bir konuşma yapan Modric, "Hak edip etmediğim tartışmasına girmek istemiyorum. Bana destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.



