Muslera Galatasaray'a veda mı ediyor? Açıklama geldi

Galatasaray'da son günlerde ayrılık haberleri çıkan Muslera'nın sözleşmesi feshedileceği konuşuluyordu. Süper Lig'de bu sezon oldukça kötü bir görüntü sergileyen Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sözleşmesi feshedilerek yerine Türk bir kaleci alınacağı iddia edilmişti. Çıkan bu haberlerin üstüne Muslera cephesinden yanıt geldi.

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası yerli kaleci arayışları başladı. Yabancı sınırı yüzünden kaleye yerli bir isim bakan Galatasaray yönetiminin Muslera hakkında da sözleşmesinin feshedileceği kararı verdiği iddia edilmişti. Bu haberlerin ardından Fernando Muslera, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"KİM BİLİR BELKİ DAHA FAZLA..."

Muslera, yaptığı paylaşımda, “2024’e kadar kalmak için çok güzel bir ülke. Kim bilir belki daha fazla…” ifadelerini kullandı. Yaptığı bu paylaşımla fesih haberlerini yalanlamış oldu.