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  4. 26 Ocak 2019 00:23

Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

TRT SPOR'un iddiasına göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, aşırı strese bağlı yorgunluk ve uykusuzluktan dolayı hastaneye kaldırıldı.

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