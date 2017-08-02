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  4. 02 Ağustos 2017 19:02

Negredo Beşiktaş'ta !

Beşiktaş, Valencia'da forma giyen Alvaro Negredo'yu, bonservisiyle birlikte 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Negredo Beşiktaş'ta !
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Valencia’nın yıldız golcüsü Alvaro Negredo’yu bonservisiyle kadrosuna dahil etti. İspanyol kulübü ve Negredo ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, Valencia’yı, Negredo’yu bonservisle transfer etmeye ikna etti.

Yıldız golcü için yaklaşık 2.5 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Beşiktaş, bu bedeli de taksitler halinde ödeyecek. 31 yaşındaki İspanyol futbolcu siyah-beyazlılarla 2+1 yıllık sözleşme imzalamak üzere yarın İstanbul’a gelecek.

Geçen sezon Middlesbrough formasıyla 39 maça çıkan Negredo, 10 gol atarken 5 de asiste imza attı.

NTVSpor

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