Nihat Özdemir açıkladı; TFF küme düşme kararını verdi

Küme düşmenin kaldırılması için başvuru yapan kulüplere kötü haber geldi. TFF Başkanı Nİhat Özdemir küme düşme tartışmaların ilişkin olarak, "Böyle bir beklentiniz olmasın" dedi.

Süper Lig'de bu sezon Erzurumspor, Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği küme düştü.

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig şartlarının geçen sezon ile benzer özellik taşıdığını belirten kulüpler TFF'ye başvururak küme düşmenin kaldırılmasını talep etmişti.

Milliyet'e konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu konu hakkında net konuştu. Özdemir, "Bu sezon, geçen sezon gibi değil. Herkes şartları biliyordu ve kendini ona göre hazırladı. Her takım benzer sıkıntılar yaşadı.



Ne bir eksik, ne bir fazla. Bu yüzden kimsenin ne düşmemek ne de lige çıkartılmak gibi bir beklentisi olmasın" dedi.

"ŞARTLAR AYNI DEĞİL"

Geçen sezon salgına herkezin hazırlıksız yakalandığını ifade eden Özdemir, "Futbolu, işi, gücü unuttuk, bambaşka bir dünya içinde bulduk kendimizi. Geçen sezonun son 8 haftası öncesinde 3 ay futbol oynanmadan tamamlandı. Bu yüzden, ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekiyordu." diyerek şöyle konuştu:

"Bazı futbolcular yurt dışına gitti, bazıları futbol oynamak istemedi, bir çok sorun yaşandı. Durum böyle olunca, Kulüpler Birliği'nin oy birliği ile bizlere getirdiği öneri üzerinde mutabakat sağlayarak tüm liglerde düşmeyi kaldırdık."

"KALDIRILMAYACAK"

Bu sezon tüm takımların şartları bildiğini ve herkezin kendini ona göre hazırladığını belirten Özdemir, "Hemen her takım, benzer sıkıntıları yaşadı. Ne bir eksik, ne bir fazla.

Bu yüzden, bu sezon için kimsenin bizden düşmeyi kaldırmak, lige çıkartmak, 19'u 20 yapmak gibi bir beklentisi olmasın." dedi.