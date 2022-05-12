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Oğuzhan Özyakup için bomba iddia: Trabzonspor'a mı gidiyor?

Oğuzhan Özyakup için bomba iddia: Trabzonspor'a mı gidiyor?

Beşiktaş ile yollarını ayıracak olan Oğuzhan Özyakup, bedelsiz gideceği Trabzonspor'la yıllık maaş konusunda el sıkıştı. Abdullah Avcı, yönetime Ozzie'nin, Dorukhan etkisi yapacağına inandığını söyledi.

Şampiyon Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştiriyor.

Bordo-mavililer, Beşiktaş'ın yeni sözleşme imzalamayacağı Oğuzhan Özyakup ile anlaştı. 29 yaşındaki orta saha ile yapılan görüşmede senelik 20 milyon TL'lik maaş konusunda el sıkışıldığı öğrenildi.

Bu transferin perde arkasında Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kararının da etkili olduğu ortaya çıktı.

OĞUZHAN HAYLİ HEYECANLI

Avcı'nın, Oğuzhan'ın önemli bir yetenek olduğunu ve takımda Dorukhan Toköz etkisi yaratacağını söylediği öğrenildi.

10 senelik Beşiktaş kariyerini bitirecek olan Ozzie'yi de Trabzonspor heyecanı sardı. Oğuzhan, Fırtına'nın Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi ve aslen Trabzonlu olmasından dolayı Karadeniz ekibinde forma giymekten mutluluk duyacağını dile getirdi.

10 yıl formasını giydiği Beşiktaş'ta 310 maça çıkan Oğuzhan, 35 gol-62 asistle 97 kez skora katkı yaptı.

Etiketler Trabzonspor oğuzhan özyakup
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