Okan Buruk: Kopenhag'ı düşünmüştüm

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Kopenhag ile eşleşen temsilcimiz Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk kuradan memnun olduğunu dile getirdi.

"KOPENHAG'I DÜŞÜNMÜŞTÜM"

"Kopenhag çıkar mı diye düşünmüştüm. UEFA Kupası'nı kaldırdığım stat. Yine ikinci maçı orada oynayacağız. Bu eşleşme iki tarafı da memnun etmiştir diye düşünüyorum. Daha iyi ve büyük takımlar vardı. Her takım çok iyi ama daha önemli kulüpler de vardı. Ben iki taraf için de iyi bir eşleşme olduğunu düşünüyorum."

"TÜM FUTBOLSEVERLERİ BEKLİYORUZ"

"Türk futbolseverlerin bizim maçımızda tribünleri tamamen doldurmasını bekliyorum. Sporting Lizbon maçında tribünde birçok farklı takımın formaısyla gelen taraftarları gördüm. Bu çok güzel. Ortak duygularla bu maçları oynamalıyız. Herkesi Konpehag maçına davet ediyorum. Türkiye'yi temsil eden tek ülkeyiz. Başarıya ve puana ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Dolu tribünler önünde inşallah iyi bir skor almayı umut ediyorum."

"İLK MAÇTA KAZANMAMIZ ÖNEMLİ"

"Yakından tanıdığımız bir rakip değil. 4-4-2 sisteminde oynuyorlar. Dame N'Doye var yakından tanıdığımız forvet oyuncusu. Zorlu bir maç olacak. Deplasmanda iyi kapanan bir takım. Avantaj yakalamak önemli ama ne olursa olsun iki maç üzerinden düşüneceğiz. İlk maçta elbette kazanmak ilk hedefimiz olacak. Neden olmasın, çeyrek final yolu açılabilir."

"YOĞUN TEMPOYA ALIŞTIK"

"Kopenhag maçlarının arasında ligde iki deplasman maçımız olacak. Bu tempoya alışmamız gerekiyor. 3 günde bir maç oynamak artık normal. İnsan vücudu bunu yapabiliyor. Ben oyuncularımın buna hazır olduğunu düşünüyorum. Haftada 3 maç oynadığı zaman kendini mutlu hisseden oyuncularımız var. Bu da hedef ve tutkuyla ilgili."

