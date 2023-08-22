Okan Buruk'tan Tete açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ''Tete'yle ilgili süreç devam ediyor. Buraya getirdik, yarın akşama kadar oynama izninin çıkma şansı var'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Molde karşılaşması öncesi Victor Nelsson ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Ben rakibimizin güçlü bir rakip olduğunu ve kendi sahasında iyi işler yaptığını biliyorum ama biz de kendi kalitemizi ortaya koyacağız. İnşallah iki takım için de güzel bir maç olur" ifadelerini kullandı.

"TOPUN GÜZEL BİR ŞEKİLDE AKTIĞINI GÖRDÜK"

Sentetik zemin soruna cevap veren Okan Buruk, "Birincisi burada Zalgiris'ten farklı olarak çok güzel bir atmosfer var. Daha farklı bir sentetik saha. Buradaki maçlarda topun güzel bir şekilde aktığını gördük. Antrenman yapacağız, sahayı tanıyacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

"AMACIMIZ GRUPLAR"

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "2 tur geçtik, bu turu da geçip kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde bulmak istiyoruz. Bu Türk futbolu için de çok önemli, değerli. Bu 2 turu geçen Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Zor bir takım karşı oynayacağız ama tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Finansal olarak ve oyuncuların, bizlerin bu heyecanı yaşaması önemli. Bu hiçbir parayla tarif edilemez. O yüzden isteğimiz, arzumuz bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapmak." sözlerini sarf etti.

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Okan Buruk, Tete için açıklamasında; "Tete'yle ilgili süreç devam ediyor. Buraya getirdik, yarın akşama kadar oynama izninin çıkma şansı var. Yarın akşam maç saatine kadar sonuç alabilirsek, olabilir. Alamazsak da bir sonraki maça yetişeceğini düşünüyoruz. Takımla olup, atmosfere alışsın istedik" ifadelerini kullandı.