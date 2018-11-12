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  4. 12 Kasım 2018 20:46

Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor, Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak kararını açıkladı. Son dakika haberine göre Trabzonspor, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını ve Onur Kıvrak'ın kaptanlığının alındığını...

Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakıldı
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Trabzonspor'da takım kaptanlarından Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakıldı.

Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında çıkan sonuçları açıkladı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

Kulübümüzün Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında Recep Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ve A Takım Profesyonel kadrosuna yönelik aşağıdaki kararların alındığını açıkladı.

Kafkas oybirliğiyle alınan kararları şu şekilde sıraladı:

“- Recep Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz’ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına,

Recep Onur Kıvrak’tan takım kaptanlığının alınmasına,

Yeni Malatyaspor maçındaki ağır yenilgi nedeniyle Profesyonel A Takım kadrosuna 100'er bin TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.

Kamuoyu ve camiamıza saygıyla duyurulur.”

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