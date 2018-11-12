Trabzonspor'da takım kaptanlarından Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakıldı.
Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında çıkan sonuçları açıkladı.
İşte Trabzonspor'un açıklaması;
Kulübümüzün Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında Recep Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ve A Takım Profesyonel kadrosuna yönelik aşağıdaki kararların alındığını açıkladı.
Kafkas oybirliğiyle alınan kararları şu şekilde sıraladı:
“- Recep Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz’ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına,
Recep Onur Kıvrak’tan takım kaptanlığının alınmasına,
Yeni Malatyaspor maçındaki ağır yenilgi nedeniyle Profesyonel A Takım kadrosuna 100'er bin TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.
Kamuoyu ve camiamıza saygıyla duyurulur.”