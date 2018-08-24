Osmanlıspor Burhan Eşer'i kadrosuna kattı

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da geçiren 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı. Burhan Eşer, Osmanlıspor'un bugün yapılan antrenmanında da yer aldı.

Osmanlıspor, ligin 3. haftasında deplasmanda yapacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçayyönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenmana, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda çeşitli pas organizasyonları, taktik çalışma ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Adalesinde hafif ağrısı bulunan Payam, tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmazken, Numan Çürüksu ve Sokol takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Diğer yandan, tedavisi devam eden Engin Bekdemir ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, sonraki bölümde çalışmalarını takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde sürdürdü.

Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Balıkesirspor Baltok maçı hazırlıklarını tamamlayacak.