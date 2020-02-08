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  4. 08 Şubat 2020 22:42

Ozan Tufan patladı: Bunun sorumlusu biz değil, TFF'dir

Ozan Tufan, 1-1 biten Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterdi. Ozan Tufan, Mustafa Pektemek 'benim elime çarptı' diyor, hakem VAR'a bile bakmıyor. Bunun sorumlusu biz değiliz yukarıdakilerdir, TFF'dir ifadelerini...

Ozan Tufan patladı: Bunun sorumlusu biz değil, TFF'dir
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"Fazla söylenecek bir şey yok. Maça baktığımız zaman takım arkadaşlarımın, taraftarlarımızın ne kadar üzgün olduğunu gördüm. Nsakala kasti hareket yoktu dedi, Jailson'un da yoktu. Altay'ın önde olduğunu nereden gördünüz, nereden ölçtünüz... 'El var' diyoruz, VAR'a gidilmeyen bir pozisyon var. Biz şaşkınız yani, üzgünüz. Bugün yaşananları unutabilir miyiz bilmiyorum. Arkadaşlarım hala içerde oturuyorlar. Kendi aramızda konuşuyoruz, nasıl böyle oldu diye. Çok üzgünüz. Bugünü unutacağımızı da düşünmüyorum. Şampiyonluk yolunda zor bir viraja girdik. Elimizde olan pozisyonların verilmediğini gördük.

"BUNUN SORUMLUSU BİZ DEĞİL, TFF'DİR"

Mustafa Pektemek 'benim elime çarptı' diyor, hakem VAR'a bile bakmıyor. Burada bizim yapacağımız bir şey yok, elime çarptı diyor ve hakem bakmıyorsa bunun sorumlusu biz değiliz yukarıdakilerdir, TFF'dir. Altay'ın pozisyonunu yaşadık biz, Emre abiyle yaşadık. Bugün gerçekten ilkleri yaşıyoruz. Kötü günler yaşıyoruz Fenerbahçe olarak. Bu havada gelen taraftara sonsuz teşekkürler. Biz Fenerbahçeyiz sonuna kadar mücadele edeceğiz."

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