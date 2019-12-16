ÖZET | Trabzonspor 1-2 Denizlispor maç sonucu

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde ağırladığı Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta tüm goller Denizlisporlu futbolculardan geldi. Trabzonspor'un tek sayısı 21. dakikada Oğuz Yılmaz'ın topu kendi ağlarına göndermesi ile geldi. Denizlispor'un gollerini ise 59. dakika ve 82. dakikada Rodallega kaydetti. Trabzonspor Denizlispor maç özeti ve önemli dakikaları haberimizde...

TARAFTARLARDAN SİTEM

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında bir grup Trabzonspor taraftarı, 'Söylesene Ünal hoca, takım niye oynamıyor?' şeklinde slogan attı. Bordo-mavili taraftarlar maçın bitiş düdüğünün ardından da aynı sloganla Ünal Karaman'a seslendi.

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ

10. dakikada Rodallega'nın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

15. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından yerden vuruşu kaleci Stachowiak'da kaldı.

20. dakikada Pereira'nın ceza sahası içine ortasında Novak'ın kafa vuruşunu kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

21. dakikada sağ taraftan Sturridge'nin kale sahası içine doğru gönderdiği topa uzaklaştırmak isteyen Oğuz Yılmaz meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-0

29. dakikada Denizlispor'un sağ taraftan kullandığı korner atışına kale sahası içinde iyi topa yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

35. dakikada Sosa'nın pasında Sorloth meşin yuvarlağı kale sahası içine gönderdi. Arka direkte bulunan Sturridge topa ağalarla buluşturdu ancak VAR odasında gelen karar sonrası golü ofsayit gerekçesiyle iptal etti.

50. dakikada Sturridge'nin pasıyla topla buluşan Yusuf Sarı, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda kaleci Stachowiak'dan dönen meşin yuvarlağa ikinci kez vuruşunda ise kaleci topa sahip oldu.

60. dakikada Aissati'nin sol taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 1-1

70. dakikada hakem Halis Özkahya, bir pozisyon sonrası yedek kulübesinden itiraz eden Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'e sarı kart gösterdi.

74. dakikada Nwakaeme'nin pasında Sörloth ile duvar pası yapan Ekuban kaleci ile karşı karşıya vuruşunda Stachowiak'in ayaklarına çarpan top kornere çıktı.

83. dakikada gelişen Denizlispor atağından Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu kale sahası önünde bulan Rodallega, kaleci Uğurcan Çakır da geçerek meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-1

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Medical Park

Hakemler: Halis Özkahya, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman Özay

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Obi Mikel (Avdijaj dk. 85), Sosa, Yusuf Sarı (Abdulkadir Parmak dk. 67) , Nwakaeme, Sturridge (Ekuban dk. 67 x), Sörloth

Yedekler: Erce Kardeşler, Avdijaj, Fernandes, Onazi, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Denizlispor: Stachowiak , Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich (Lopes dk. 46), Aissati, Murawski , Sacko, Olcay Şahan (Eduardo dk. 59), Barrow, Rodallega (Mbamba dk. 90+1)

Yedekler: Tolgahan, Kadir Kurt, Sedat, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Oğuz Yılmaz (dk. 21 k.k), Rodallega (dk. 60 ve 83) (Yukatel Denizlispor)

Sarı Kartlar: Mustafa Yumlu, Mehmet Özdilek (Teknik Direktör) (Yukatel Denizlspor)

