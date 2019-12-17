ÖZET | Tuzlaspor - Galatasaray: 0-4 maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Tuzlaspor'un konuğu Galatasaray oldu. Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan ilk maçta Tuzlaspor Galatasaray'ı 2-0 yenmeyi başarmıştı. Rövanş maçında Galatasaray rakibini 4-0 yenerek bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Galatasaray'ın golleri 10. dakikada Nagatomo, 16. dakikada Falcao, 45+1'de Feghouli ve 90+2 dakikada Belhanda'dan geldi. Tuzlaspor - Galatasaray maç özeti ve detayları haberimizde...

GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan MKE Ankaragücü maçının 11’ine göre Tuzlaspor karşılaşmasında 3 değişiklik yaptı.

Galatasaray’da Tuzlaspor maçında tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile birlikte hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina tedbir amaçlı olarak kamp kadrosuna alınmadı. Buna göre Teknik Direktör Fatih Terim son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasına göre 3 değişiklik yaptı ve Marcao, Lemina ve Babel, yerine Ahmet, Selçuk İnan ve Taylan Antalyalı’ya görev verdi.

TUZLASPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ dakikada sol taraftan Nagatomo’nun içeri çevirdiği topa Falcao’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Belhanda’nın son çizgiye inerek ortaladığı topa arka direkte Ömer vuruşunu yaptı. Savunmadan dönen topa Nagatomo’nun düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1 dakikada sağ taraftan Feghouli’nin ortasında arka direkte Falcao’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2 dakikada sol taraftan Selçuk’un kullandığı kornerde kale önünde Falcao’nun yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlağı Tuzlaspor savunması çizgi üzerinden çıkardı.45+1. dakikada Taylan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Feghouli'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3 TUZLASPOR - GALATASARAY MAÇ DETAYLARI

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Koray Gençerler, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Tarık Mayhoş, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Erdinç Pekgöz, Sadık Baş, Gökcan Kaya , Yasin Yener , Muhammet Akarslan, Umut Sönmez, Göksu Türkdoğan

Yedekler: Kubilay Akış, Murat Türkkan, Doğan Can Otman, Mustafa Emre Can, Gökhan Çıra, Murat Yılmaz

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Nagatomo, Taylan, Selçuk, Feghouli , Ömer Bayram, Belhanda, Falcao

Yedekler: Okan Koçuk, Emin Bayram, Işık Kaan Arslan, Emre Taşdemir, Atalay Babacan, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Erencan Yardımcı, Yunus Akgün

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Nagatomo (dk. 10), Falcao (dk. 16), Feghouli (dk. 45+1) (Galatasaray)

Sarı kart: Gökhan Çıra (Tuzlaspor)

