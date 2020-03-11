ÖZET | Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 1-3

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında ertelenen maçta Yeni Malatyaspor evinde Trabzonspor'u konuk etti. Maça golle başlayan Trabzonspor 10. dakika 1-0 öne geçen Trabzonspor ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren bordo mavililer, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj sağladı ve averaj üstünlüğü ile liderliğe oturdu. Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Novak, 30. dakikada frikikten Sosa ve 55. dakikada Nwakaeme'den geldi. Yeni Malatyaspor'un tek sayısını 44. dakikada Umut Bulut kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 52'ye yükseltti. Yeni MAlatyaspor ise 25 puanda kaldı.

TRABZONSPOR'DA SÖRLOTH ŞOKU

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Malatya deplasmanında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. 38. dakikada kendisini yere bırakan Sörltoh, 40. dakikada yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.

Trabzonspor'da son dakika Alexander Sörloth gelişmesi. Erteleme maçında Trabzonspor'a konuk olan Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. 19 gol, 6 asistle oynayan ve krallık yarışında zirvede bulunan Sörloth, mücadelenin 38. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından kendisini yere bıraktı.

Sağlık heyetinin müdahelesiyle oyuna devam eden Norveçli yıldız, 40. dakikada değişiklik işareti yaptı ve yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.

Başarılı futbolcunun durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa'nın son çizgiye inip yaptığı ortada, Novak'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1 dakikada kaleyi hafif sol çaprazdan gören bir noktadan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti. 0-2 dakikada Gökhan Töre'nin ara pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Umut Bulut'un şutunda top Novak'a da çarparak filelerle buluştu. 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Mina, Sakıb Aytaç, Fofana, Donald, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth (Dk. 39 Ndiaye)

Goller: Dk. 10 Novak, Dk. 30 Sosa (Trabzonspor), Dk. 45 Umut Bulut (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Donald, Dk. 27 Acquah, Dk. 29 Gökhan Töre (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 37 Campi (Trabzonspor)