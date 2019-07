Ozornwafor: Her gün yeni şeyler öğreniyorum

Galatasaray’ın yeni transferi Valentine Ozornwafor, “Herkesten bir şeyler öğreniyorum. Öğrenmeye açık bir insanım, bu şekilde kendimi geliştireceğim” dedi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlık maçında Alman ekibi Augsburg’a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan yeni transfer Valentine Ozornwafor, “Hocamızın isteklerine ve takım arkadaşlarıma bir an önce alışmam gerekiyor. Biliyorsunuz çok genç oyuncuyum. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Mutlaka bu maçta oynayıp görev almak bana tecrübe kazandırdı. Benim için en önemli şey her geçen gün bir şeyler öğrenip üstüne katmak. Sonuçta profesyonel oyuncusunuz. Geldiğiniz takıma bir an önce adapte olmanız gerekiyor. Ligin başlamasına çok süre kalmadı” diye konuştu.

Babel hakkında da açıklamalarda bulunan Ozornwafor, “Babel, bana bazı öğütlerde bulunuyor ve evet antrenman sonrası bazı videolar izletiyor. Herkesten bir şeyler öğreniyorum. Öğrenmeye açık bir insanım, bu şekilde kendimi geliştireceğim” dedi.