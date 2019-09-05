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  4. 05 Eylül 2019 19:05

PFDK, Fatih Terim'e 4, Ümit Davala'ya ise 3 maç ceza verdi

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya ise 3 maç ceza verdi. Fatih Terim'e Tahkim Kurulu'ndan 2 maç ceza indirimi gelmezse Fenerbahçe derbisinde takımının başında olamayacak.

PFDK, Fatih Terim'e 4, Ümit Davala'ya ise 3 maç ceza verdi
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PFDK'dan Galatasaray'a ceza yağdı... Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı sonrası sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 4 maç, yardımcı antrenör Ümit Davala ise rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men cezası aldı.

TERİM, FENERBAHÇE DERBİSİNİ KAÇIRABİLİR
Fatih Terim'e Tahkim Kurulu'ndan 2 maç ceza indirimi gelmezse 6. haftadaki Fenerbahçe derbisinde takımının başında olamayacak.

İşte cezanın onanması durumunda Fatih Terim'in görev yapamayacağı 4 maç

Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor (D)
Fenerbahçe
Gençlerbirliği (D)

pfdk , fatih terim , ümit davala
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