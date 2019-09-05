PFDK, Fatih Terim'e 4, Ümit Davala'ya ise 3 maç ceza verdi

PFDK'dan Galatasaray'a ceza yağdı... Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı sonrası sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 4 maç, yardımcı antrenör Ümit Davala ise rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men cezası aldı.
TERİM, FENERBAHÇE DERBİSİNİ KAÇIRABİLİR
Fatih Terim'e Tahkim Kurulu'ndan 2 maç ceza indirimi gelmezse 6. haftadaki Fenerbahçe derbisinde takımının başında olamayacak.
İşte cezanın onanması durumunda Fatih Terim'in görev yapamayacağı 4 maç
Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor (D)
Fenerbahçe
Gençlerbirliği (D)