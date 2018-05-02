Rodrigues için 20 milyon Euro !

Devre arasında Rodrigues için Newcastle United 17 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Ancak yönetim, şampiyonluğa gidildiği için ocak ayında yapılan teklifleri kabul etmeyeceğini iletti.

Birçok karşılaşmada Avrupa’nın önemli kulüpleri, onun için scoutlarını Türkiye’ye gönderdi. Son olarak Beşiktaş derbisinde Newcastle, West Ham ve Lyon temsilcileri tribündeydi ve hepsi olumlu rapor verdi. Derbide harika bir performans sergileyen Rodrigues, açılış fiyatını 17 milyon eurodan 20 milyon euroya çıkardı. Yaz aylarındaki transfer döneminde G.Saray’a onun için birçok teklif gelecek.