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  4. 23 Eylül 2018 12:10

Ronaldo için şok sözler ! "Bağımlı değiliz..."

Juventus'un teknik direktörü Max Allegri, takımının Cristiano Ronaldo'ya bağımlı futbol oynamadığına vurgu yaptı.

Ronaldo için şok sözler ! Bağımlı değiliz...
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Juventus’un teknik direktörü Max Allegri, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkında ilginç açıklamalar yaptı.

“DİKKATLİ OLMALIYIZ”

Oynayacakları Frosinone maçını değerlendiren Allegri, “Şampiyonlar Ligi’nde zor bir maç oynadık. Frosinone karşısında dikkatli olmalıyız. Konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

“ONA BAĞIMLI DEĞİL”

Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Allegri, “Cristiano dünyanın en iyi oyuncularından biri. Çalışma tarzından memnunum. Juventus’a büyük bir fayda sağlıyor ancak takım, ona bağımlı değil” dedi.

Juventus ile 5 maça çıkan 2 gol atan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçta Valencia karşısında kırmızı kart gördü.

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