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Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki gol sevinci dünyanın gündeminde

Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki gol sevinci dünyanın gündeminde
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Suudi Arabistan'da Al-Nassr ile Al-Shabab arasında oynanan mücadelede, Al-Nassr forması giyen Portekizli yıldız Ronaldo, attığı golün ardından "secde" etti.

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi'nde Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad'da karşılaştı. Portekizli 38 yaşındaki yıldız futbolcu Ronaldo, maçın 59. dakikasında takımını 3-2 öne geçirdiği golü kaydettikten sonraki gol sevinci sırasında secdeye gitti. Al-Nassr, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

 Gol attıktan sonra arkadaşlarının ısrarıyla secde eden Ronaldo'nun o anları dünya gündemine oturdu. Kısa süre içinde milyonlarca kişiye erişen bu gol sevinci sosyal medyada da en çok konuşulacak konular arasına girdi.

Takımın birçok oyuncusunun müslüman olmasından dolayı Ronaldo'nun secde etmesi hoş karşılandı. Ronaldo'yu tebrik eden takım arkadaşları büyük mutluluk yaşadı.

 

 

Etiketler ronald cristiano ronaldo secde suudi arabistan al nassr al-nassr
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