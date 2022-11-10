Sadece futbol... Dünya Kupası'nda ilginç yasak
Galler Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hazırlanan Gareth Bale'e ilginç bir yasak geldi.
2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala ülkelerin kadroları netlik kazanıyor. Galler ile son Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanan Gareth Bale'e turnuva öncesi yasak getirildi.
"GOLF OYNAMAK YASAK"
Futbol hayatından arda kalan vakitlerde sık sık golf oynayan 33 yaşındaki Galli oyuncuya ülkeden yasak geldi. Turnuva boyunca golf oynaması yasaklanan Bale'in sadece futbola odaklanması istendi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol