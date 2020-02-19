Sadettin Saran: ''Galatasaray bize iyi gelir''

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Sakarya İl Genç Girişimciler Kurulu'nun düzenlediği Girişimcilik Zirvesi'ne katıldı ve Fenerbahçe soruları üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Girişimcilik Zirvesi'nde "Ali Koç haklı, Fenerbahçe mağdur ediliyor" dedi. Koç'a destek olunması gerektiğini belirten Saran "Kanaat önderleri Başkan'ın etrafında kenetlenmeli" dedi.

Haftasonu Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray arasındaki mücadeleye de değinen Saran "Galatasaray bize iyi gelir" dedi.

