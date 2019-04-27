Sadık Çiftpınar: Hakemin beni bu kadar basit oyundan atması üzdü

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, ilk olarak çalınan düdükte kendilerine faul verildiğini düşündüğünü ifade ederek, “Bu kadar kolay faul olmaz. İlk faulde de dokunmadım. Üst düzey, bu kadar Avrupa’da maç yöneten hakemin bu kadar basit oyundan atması beni çok üzdü. Allah’ın adaleti son dakikada olsa beraberliği yakaladık. 22 senedir mağlup olmuyorduk. Bu sezon bitecek. Çok mutsuzuz. Kimse burada bizim beraberliğe sevindiğimizi düşünmesin. Fenerbahçe Allah’ın izniyle bu şeyleri aşacaktır. Gelen 40 bin taraftardan Allah razı olsun. Bizler de onlara inşallah daha fazla çalışarak layık olacağız. Onları mutlu edeceğimiz günü iple çekiyoruz” diye konuştu.

JAILSON: ZAMANI GELİNCE HERKES OYNAR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson, Trabzonspor ile 90+6. dakikada gelen golün ardından 1-1 berabere kaldıkları maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.

Mücadele ettiklerini vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Sanırım bütün ekibi son dakikaya kadar mücadele ettikleri için tebrik etmem gerekiyor. Bir kişi eksik oynuyorduk ama maçı bırakmadık. Taraftara da teşekkür ederim, bizi son ana kadar desteklediler." dedi.

Bu şekilde oynarlarsa daha iyi olacaklarını kaydeden Brezilyalı, "Fenerbahçe böyle bir durumda olmaya alışık değil. Bunu saha içerisinde çok çalışarak düzeltebiliriz. Herkes elinden geleni yaptı. Böyle devam etmeliyiz, galibiyet almalıyız ki Fenerbahçe'yi bu durumdan çıkaralım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediğini belirten Jailson, "Kontratım var ve burada olmaktan mutluyum. Hocamızın da dediği gibi geniş kadro var. Zamanı gelince herkes oynayacak. Şans gelene kadar sabırlı olmalıyız." diye konuştu.

