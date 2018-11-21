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  4. 21 Kasım 2018 19:07

Sakatlanan Ferdi Kadıoğlu 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Almanya ile Hollanda arasında oynanan U21 karşılaşmasında sakatlandı.

Sakatlanan Ferdi Kadıoğlu 4 hafta sahalardan uzak kalacak
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Fenerbahçe'nin Türk asıllı Hollandalı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, elindeki kırık nedeniyle yaklaşık 4 hafta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hollanda ve Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımları arasında yapılan maçta sakatlanan 19 yaşındaki oyuncunun elinde kırık tespit edildiği ve yapılan tetkikler sonucunda operasyona ihtiyaç duyulmayan Ferdi'nin yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Ferdi Kadıoğlu, sezon başında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den kadroya dahil edilmişti.

Ferdi Kadıoğlu , Fenerbahçe
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