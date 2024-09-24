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Şampiyonlar Ligi final maçının oynanacağı stat değişti

Şampiyonlar Ligi final maçının oynanacağı stat değişti
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İtalya'da bulunan San Siro Stadyumu'nun 2027 tarihine kadar final maçına uygun hale getirilemeyeceğine kanaat getiren UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi Final maçının başka bir statta oynanacağını açıkladı. Finalin oynanacağı yeni stat 2025 yılında açıklanacak.

UEFA, daha önce 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı açıklanan San Siro için yeni bir karar alındı. 3 sene sonraki final, Milan'ın efsane stadında oynanmayacak.

Şampiyonlar Ligi final maçının oynanacağı stat değişti - Resim : 1

YENİ STAT 2025 YILINA KADAR AÇIKLANACAK

San Siro Stadyumu'nun 2027 Şampiyonlar Ligi finaline kadar uygun hale getirilemeyeceği kanaatine varan UEFA, finalin başka bir statta oynanacağını açıkladı. Finalin oynanacağı yeni stadyum en geç 2025 yılı içinde açıklanacak.

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