  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. EXXEN fena çuvalladı! Acun Ilıcalı'ya tepki yağdı

EXXEN fena çuvalladı! Acun Ilıcalı'ya tepki yağdı

EXXEN fena çuvalladı! Acun Ilıcalı'ya tepki yağdı
Güncelleme:

Manchester United - Galatasaray maçının yayıncısı EXXEN platformu maçın başlamasına dakikalar kala çöktü. Futbolseverler duruma isyan ederken, karşılaşma açık kanaldan yayınlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde milyonların heyecanla beklediği Manchester United - Galatasaray maçının yayıncısı Exxen, karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala çöktü!

Galatasaraylılar ve futbolseverler, Exxen'e giriş yapmaya çalıştıkları anda "Üzgünüz, istediğiniz sayfa yüklenemedi! Lütfen biraz sonra tekrar deneyin" uyarısı ile karşı karşıya kaldı.

Maçı izleyemeyen taraftarlar, sosyal medyada Exxen platformuna ciddi şekilde tepki gösterdiler. Galatasaraylılar ise takımlarını izleyemedikleri için sert şekilde tepkilerini dile getirdiler.

EXXEN fena çuvalladı! Acun Ilıcalı'ya tepki yağdı - Resim : 1

ACUN ILICALI'YA "KAÇAK YAYIN'' GÖNDERMESİ

Öte yandan eski hakem Ahmet Çakar, Acun Ilıcalı'nın kısa bir süre önceki "Korsan yayın izlemek hırsızlıktır" açıklamasına gönderme yaparak "Tüm Türkiye maçı izleyemiyor, sonra 'Kaçak yayın hırsızlıktır diyorsunuz!' Maçı izleyememek nedir acaba!!!!" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı ise "Acun kardeşim, korsan yayından beter olan şey, resmi yayıncının yayını yapacak altyapıya sahip olmamasıdır. Şu an korsan yayıncılar yayın yapıyor ama EXXEN yapamıyor." şeklinde tepki gösterdi.

Etiketler şampiyonlar ligi exxen galatasaray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TÜİK'ten itiraf gibi rapor: Yüzde 127 arttı!
Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında son durum
Bu görüntüler belgeselden değil; Türkiye'den!
Ayşenur Arslan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
Sıfır otomobilde bir indirim daha: Fiyatı 100 bin TL düştü
Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul depremi için ezber bozan açıklama
2023'ün en çok satan binek ve ticari araçları belli oldu
Apple'ın akıllı otomobili Apple iCar'ın fiyatı belli oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye çok ağır suçlama
Türkiye deprem tehlike haritası: Hangi il ve ilçeler risk altında?